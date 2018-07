Wozniacki e Stosur são eliminadas em Wimbledon

Número 7 do mundo, Wozniacki foi superada pela austríaca Tamira Paszek, 37ª colocada no ranking da WTA e que já foi treinada pelo brasileiro Larri Passos, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/4, em 3 horas e 10 minutos. A partida foi iniciada na terça-feira, mas precisou ser interrompida em razão da chuva.

Nesta quarta, o jogo também chegou a ser paralisado pelo tempo ruim. No segundo set, Wozniacki desperdiçou dois match-points. Já na terceira parcial, a dinamarquesa se salvou no nono game, quando quebrou o saque de Paszek, mas não resistiu no game seguinte, quando não conseguiu confirmar o seu serviço.

A vitória confirmou a boa fase da tenista austríaca, que na semana passada foi campeã do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra. Agora, na segunda rodada de Wimbledon, ela vai encarar a francesa Alize Cornet, que derrotou a russa Nina Bratchikova (6/0 e 7/6).

Stosur, última campeã do US Open e número 5 do mundo, caiu na segunda rodada ao perder para a holandesa Arantxa Rus, 72ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 0/6 e 6/4, em 1 hora e 49 minutos. O melhor resultado dela em Wimbledon foi em 2009, quando alcançou a terceira rodada.

A australiana oscilou muito durante a partida. No primeiro set, ela abriu 2/0, mas depois perdeu seis games seguidos. Stosur, porém, se recuperou em seguida e venceu a segunda parcial com um "pneu". O terceiro set foi mais equilibrado, mas a número 5 do mundo pecou ao não conseguir confirmar o seu serviço no 10º game, o que garantiu o triunfo de Rus. Agora, a tenista holandesa vai encarar a a chinesa Shuai Peng, que passou pela japonesa Ayumi Morita (7/6 e 6/3).

A polonesa Agnieszka Radwanska, número 3 do mundo, avançou para a terceira rodada de Wimbledon ao vencer a russa Elena Vesnina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em apenas 56 minutos. Com a vitória, Radwanska já superou o seu desempenho do ano passado em Londres e eliminou a algoz da norte-americana Venus Williams. Agora, a polonesa vai encarar a britânica Heather Watson, que passou pela norte-americana Jamie Lee Hampton (6/1 e 6/4).

Semifinalista de Wimbledon no ano passado, a alemã Sabine Lisicki teve problemas, mas conseguiu se classificar para a terceira rodada ao vencer a sérvia Bojana Jovanoviski, 117ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/2 e 8/6. Sua próxima oponente será a norte-americana Sloane Stephens, número 59 do mundo, que superou a checa Petra Cetkovska (7/6, 4/6 e 6/3).

A sérvia Ana Ivanovic, número 14 do mundo, derrotou a espanhola Maria Jose Martinez Sanchez por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. Agora, ela vai encarar a ucraniana Kateryna Bondarenko, que superou a japonesa Kimiko Date-Krumm (5/7, 6/3 e 6/3).

A italiana Sara Errani precisou disputar apenas um ponto nesta quarta-feira para se garantir na segunda rodada de Wimbledon. Em jogo que foi paralisado pela chuva na terça, a vice-campeã de Roland Garros e número 10 do mundo avançou ao vencer a norte-americana Coco Vanderweghe por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3. Sua próxima adversária será a britânica Anne Kheothavong.

A alemã Julia Goerges avançou para a segunda rodada ao bater a israelense Shahar Peer (6/2 e 6/2), assim como a checa Klara Zakopalova, que bateu a eslovaca Dominika Cibulkova (6/4 e 6/1) e a bielo-russa Olga Govortsova. Já a taiwanesa Su-Wei Hsieh passou para a terceira rodada, quando poderá encarar a russa Maria Sharapova.