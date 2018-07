Wozniacki é surpreendida por belga e cai na estreia do Torneio de Linz

Melhor para a número 110 do mundo, que superou alguns problemas no serviço e soube aproveitar o dia também irregular no saque de Wozniacki, 11.ª do ranking. Com a chave bem mais aberta, Flipkens enfrentará outra surpresa, a checa Denisa Allertova, que bateu a oitava cabeça de chave Barbora Strycova por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/0), 5/7 e 6/4.

A única cabeça de chave que levou a melhor nesta quinta-feira de zebras na Áustria foi a russa Anastasia Pavlyuchenkova. Sétima favorita do torneio, ela não teve qualquer dificuldade para bater a suíça Stefanie Voegele por 2 sets a 0, com direito a "pneu", parciais de 6/4 e 6/0.

Na próxima fase, Pavlyuchenkova terá pela frente a sérvia Aleksandra Krunic, número 99 do mundo, que derrotou nesta quinta a alemã Mona Barthel em dois sets, com parciais de 7/6 (8/6) e 6/3. Na outra partida do dia, a sueca Johanna Larsson eliminou a belga Alison van Uytvanck por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).