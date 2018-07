Wozniacki e Venus avançam às semifinais do Torneio de Auckland

A dinamarquesa Caroline Wozniacki e a norte-americana Venus Williams seguem firme na rota para se enfrentarem na decisão do Torneio de Auckland, disputado em quadras rápidas. Nesta quinta-feira, elas venceram suas respectivas partidas e se classificaram para as semifinais da competição preparatória para o Aberto da Austrália.

Número 8 do mundo, Wozniacki avançou ao derrotar a alemã Julia Goerges, 75ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/4, em 1 hora e 26 minutos. Apesar do triunfo, a dinamarquesa sofreu com o saque de Goerges, que disparou sete aces, mas conseguiu converter quatro break points contra apenas dois da sua oponente.

Nas semifinais, Wozniacki terá pela frente a checa Barbora Zahlavova Strycova. A número 26 do mundo avançou com a vitória sobre a norte-americana Coco Vandeweghe, 38ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5. A dinamarquesa lidera o confronto direto com Zahlavova Strycova por 3 a 1.

Já Venus, a número 19 do mundo, avançou às semifinais do Torneio de Auckland ao superar a russa Elena Vesnina, 64ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Sua adversária nas semifinais vai ser a compatriota Lauren Davis, número 54 do mundo, que derrotou a polonesa Urszula Radwanska (2/6, 6/2 e 6/1). O duelo que definirá qual tenista norte-americana disputará a decisão do Torneio de Auckland será inédito.