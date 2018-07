Wozniacki e Venus se garantem nas quartas de final em Auckland

A dinamarquesa Caroline Wozniacki está garantida nas quartas de final do Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, disputado em quadras rápidas. Nesta quarta-feira, a número 8 do mundo avançou ao derrotar a norte-americana Taylor Townsend, 103ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 7/6 (7/4), em 1 hora e 29 minutos.

Após vencer o primeiro set com facilidade, com duas quebras de serviço, Wozniacki sofreu na segunda parcial, chegou a estar perdendo por 5/2, mas conseguiu levar a disputa para o tie-break, que acabou sendo vencida por ela. Assim, se garantiu nas quartas de final e agora vai encarar a alemã Julia Goerges, número 75 do mundo, que venceu a checa Lucie Hradecka (6/3 e 7/5).

Número 19 do mundo, a norte-americana Venus Williams também se garantiu nas quartas de final em Auckland ao derrotar a japonesa Kurumi Nara, 45ª colocada no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, em 1 hora e 5 minutos.

Venus teve problemas no seu saque, o perdeu duas vezes, mas conseguiu aproveitar seis de dez break points para avançar. Agora ela terá pela frente a russa Elena Vesnina, número 64 do mundo, que passou pela croata Ana Konjuh (6/3 e 6/1).

Também nesta quarta-feira, a checa Barbora Zahlavova Strycova, número 26 do mundo, derrotou a neozelandesa Marina Erakovic (6/0, 2/6 e 6/4) e disputará uma vaga nas semifinais com a norte-americana Coco Vandeweghe, número 38 do mundo, que eliminou a belga Kirsten Flipkens (6/1, 6/7 e 7/5).

Em um duelo entre tenistas norte-americanas, Sloane Stephens, número 35 do mundo, foi eliminada ao perder para Lauren Davis, 54ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 1/6, 6/4 e 6/1. Agora Davis vai encarar a polonesa Urszula Radwanska, número 179 do mundo, que venceu a eslovaca Daniela Hantuchova (1/6, 6/3 e 6/1).