Wozniacki e Venus vencem fácil na estreia em Auckland

A dinamarquesa Caroline Wozniacki abriu com vitória a sua participação no Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, disputado em piso rápido. Nesta terça-feira, a número 8 do mundo avançou ao derrotar a israelense Julia Glutshko, 154ª colocada no ranking da WTA e que veio do qualifying, por 2 seta a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em 1 hora e 9 minutos.

Atual vice-campeã do US Open, a cabeça de chave número 1 do Torneio de Auckland já conhece a sua adversária nas oitavas de final. Wozniacki terá pela frente a norte-americana Taylor Towsend, número 103 do mundo.

Terceira cabeça de chave em Auckland, a norte-americana Venus Williams avançou com a ainda mais facilidade. Nesta terça-feira, a número 19 do mundo precisou de apenas 52 minutos para derrotar a eslovaca Jana Cepelova, 57ª colocada no ranking por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/0.

Venus, que foi vice-campeã em Auckland no ano passado, disparou dez aces na partida desta terça-feira. A norte-americana agora vai enfrentar a japonesa Kurumi Nara, número 45 do mundo e atual campeã do Rio Open, na próxima rodada na Nova Zelândia.

Também nesta terça-feira, a russa Svetlena Kuznetsova, a número 25 do mundo, foi eliminada em Auckland ao perder para a checa Lucie Hradecka, a 153ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/6 (8/6) e 6/4. Hradecka agora vai encarar a alemã Julia Goerges, que passou pela norte-americana Anna Tatishvili (6/1 e 6/4).

Número 38 do mundo, a norte-americana Coco Vandeweghe se garantiu nas oitavas de final ao vencer a italiana Roberta Vinci, 44ª colocada no ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/2 e 6/3. Sua próxima adversária será a belga Kirsten Flipkens, que passou pela sueca Johanna Larsson (7/6, 1/6 e 7/6).

A neozelandesa Marina Erakovic, a russa Elena Vesnina e a polonesa Urszula Radwanska também triunfaram nesta terça-feira e avançaram às oitavas de final do Torneio de Auckland.