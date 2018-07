Wozniacki e Zvonareva vencem na estreia em Doha Favoritas ao título, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a russa Vera Zvonareva estrearam com vitória no Torneio de Doha nesta quarta-feira. Wozniacki, número 1 do mundo, venceu com facilidade a russa Nadia Petrova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2.