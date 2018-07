Wozniacki elimina Jankovic, vai à final em Hong Kong e reage no ranking

Reagindo na temporada, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki vai disputar sua segunda final em apenas um mês, em Hong Kong, ao derrotar neste sábado a sérvia Jelena Jankovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Ao vencer o duelo de ex-líderes do ranking, Wozniacki confirmou o retorno ao Top 20 do ranking da WTA.

O triunfo na semifinal deste sábado confirma a reação da dinamarquesa na temporada. Até o US Open, a atual 22ª do mundo vinha fazendo um ano para esquecer. Com seguidas quedas precoces nos torneios, chegou a figurar em 74º lugar do ranking. No entanto, elevou o nível de suas atuações no US Open, quando foi até a semifinal.

Depois disso, passou a fazer exibições mais consistentes e se sagrou campeã do Torneio de Tóquio. Agora, em Hong Kong, poderá faturar o segundo título da temporada. Mas, para chegar à final, precisou derrubar a experiente Jankovic em um duelo equilibrado.

Wozniacki levou a melhor ao mostrar força no saque, fundamento em que foi mais estável que a rival sérvia. Mesmo assim, acabou sofrendo três quebras ao longo da partida. Jankovic, porém, levou cinco quebras, o que decidiu o jogo em favor da dinamarquesa. Com o triunfo, Wozniacki desempatou o retrospecto direto contra Jankovic. Agora, soma seis vitórias, contra cinco da rival.

Na final, a tenista da Dinamarca terá pela frente a francesa Kristina Mladenovic, que despachou a australiana Daria Gavrilova, oitava cabeça de chave do torneio, pelo placar de 7/5 e 6/3. Gavrilova fora a algoz da alemã Angelique Kerber, número 1 do mundo e maior favorita ao título em Hong Kong, nas quartas de final.