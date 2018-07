Wozniacki elogia entusiasmo de brasileiros no Ibirapuera A beleza das musas Caroline Wozniacki e Maria Sharapova foi um atrativo para o público que acompanhou o jogo-exibição vencido pela russa por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/4), nesta sexta-feira. Gritos e assobios da torcida puderam ser ouvidos no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Mas isso não incomodou a dinamarquesa. "Acho que é melhor o público assobiando do que vaiando. É um elogio. Exibições são divertidas e o assobio é uma forma de o público mostrar que está gostando", disse.