Wozniacki embala, vence Jankovic e avança à final em Charleston

CHARLESTON - A dinamarquesa Caroline Wozniacki enfim embalou no Torneio de Charleston, nos Estados Unidos. Depois de sofrer para vencer suas partidas anteriores, a número 1 do mundo teve menos dificuldade que o esperado para eliminar a sérvia Jelena Jankovic, ex-líder do ranking, por duplo 6/4, neste sábado.

Principal favorita ao título, Wozniacki vai encarar na decisão a russa Elena Vesnina, 56.ª do ranking, que na outra semi passou pela chinesa Shuai Peng, 30.ª. A dinamarquesa buscará seu terceiro título na temporada, após levantar o troféu em Dubai e Indian Wells.

Neste sábado, as duas cabeças de chave fizeram um duelo equilibrado. Mesmo um pouco superior à adversária, Wozniacki teve seu serviço quebrado três vezes no primeiro set. Jankovic também mostrou instabilidade no saque e fraquejou no fundamento em quatro oportunidades.

No segundo set, as duas tenistas mostraram maior firmeza no serviço. Wozniacki salvou duas chances de quebra e encaminhou a vitória ao faturar a quebra na única chance cedida pela rival, após 1h47min de partida.

