Wozniacki estreia com vitória e Venus se despede em Cincinnati

Uma das favoritas ao título em Cincinnati, a local Venus Williams foi eliminada na segunda rodada do torneio norte-americano, nesta quarta-feira. A veterana, de 37 anos, não resistiu à australiana Ashleigh Barty e foi superada pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 2/6 e 6/2.

Irregular, a nona cabeça de chave oscilou muito no saque e acabou sendo derrotada ao fim de um duelo que durou 1h50min. Venus cometeu seis duplas faltas e acertou apenas três aces. Assim, teve o saque ameaçado em nova oportunidades, das quais Barty aproveitou três. A australiana se destacou principalmente no terceiro set, quando impôs forte domínio em quadra.

Nas oitavas de final, a tenista da Austrália vai enfrentar Caroline Wozniacki. Três dias depois de amargar mais um vice-campeonato na temporada, a dinamarquesa mostrou nesta quarta que não se abalou com mais uma decepção no ano. Sexta cabeça de chave em Cincinnati, ela estreou com vitória ao derrotar a russa Elena Vesnina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

A dinamarquesa tenta em Cincinnati acabar com o jejum de troféus no ano, após disputar seis finais. Uma das tenistas mais regulares da temporada, Wozniacki ainda não conseguiu converter as boas atuações em títulos.

As demais cabeças de chave que entraram em quadra nesta quarta não decepcionaram. A experiente russa Svetlana Kuznetsova (8ª pré-classificada) superou a casaque Yulia Putintseva por 6/3 e 6/4, enquanto a eslovaca Dominika Cibulkova (11ª) derrotou a francesa Alize Cornet por 6/1 e 6/4.

Kuznetsova vai encarar nas oitavas a espanhola Carla Suárez Navarro, que eliminou a sérvia Aleksandra Krunic por duplo 6/2. Cibulkova, por sua vez, terá pela frente a britânica Johanna Konta.

Já a local Madison Keys (16ª) bateu a russa Daria Kasatkina 6/2 e 6/1. Sua próxima adversária será a espanhola Garbiñe Muguruza, campeã de Wimbledon e algoz da brasileira Beatriz Haddad Maia na segunda rodada.

Outra cabeça de chave a avançar nesta quarta foi a letã Anastasija Sevastova (15ª) ao derrotar a italiana Roberta Vinci por 6/2 e 7/5. Sevastova vai encarar agora a romena Simona Halep, atual número dois do mundo. Também avançaram a alemã Julia Görges e a italiana Camila Giorgi.