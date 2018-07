Wozniacki estreia com vitória tranquila em Dubai

Desta forma, Wozniacki assegurou classificação para as quartas de final e enfrentará agora a sérvia Ana Ivanovic, outra ex-líder do ranking mundial, que nesta quarta venceu a russa Maria Kirilenko por 2 sets a 0, com 6/2 e 7/6 (7/4).

Para começar sua campanha com vitória nos Emirados Árabes, Wozniacki aproveitou cinco das sete chances que teve de quebrar o saque de Halep. Isso acabou compensando o fato de a romena ter convertido dois de três break points cedidos pela dinamarquesa, que contabilizou 77% de aproveitamento com o seu primeiro serviço.

Em outro jogo realizado no final da programação desta quarta-feira em Dubai, a eslovaca Daniela Hantuchova assegurou lugar nas quartas de final ao vencer a chinesa Shuai Peng por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2.

Assim, Hantuchova se credenciou para medir forças com a alemã Julia Goerges, que em outro duelo do dia arrasou a australiana Casey Dellacqua com parciais de 6/0 e 6/2. A tenista da Austrália só jogou a chave principal em Dubai por ter herdado a vaga aberta pela bielo-russa Victoria Azarenka, líder do ranking mundial, que desistiu de disputar a competição por causa de uma lesão no tornozelo.