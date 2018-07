Wozniacki ganha fácil na estreia de torneio na Bulgária

Ex-número 1 do mundo - aparece atualmente na 11ª colocação -, Wozniacki entrou no torneio na Bulgária como a principal favorita. E, com a vitória na estreia, ela lidera o Grupo A junto com a italiana Roberta Vinci, que também venceu nesta terça-feira, ao fazer 6/1 e 6/2 sobre a eslovaca Daniela Hantuchova.

No outro grupo do torneio, apenas um jogo foi disputado nesta terça-feira. Jogando com o apoio da torcida, a búlgara Tsvetana Pironkova derrotou a chinesa Zheng Jie por 2 sets a 1, com parciais 2/6, 6/4 e 7/6 (7/4). Essa chave ainda conta com duas russas, Nadia Petrova e Maria Kirilenko, que estreiam nesta quarta.

O regulamento do torneio na Bulgária é igual ao do Masters da WTA, que terminou no último domingo com o título da norte-americana Serena Williams. Assim, as quatro tenistas de cada chave se enfrentam entre si e, após três rodadas na primeira fase, as duas primeiras colocadas avançam para as semifinais.