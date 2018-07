Wozniacki, Kerber e Pliskova avançam em Eastbourne; Kvitova abandona

As zebras não tiveram espaço na rodada desta quarta-feira no Torneio de Eastbourne. Na grama inglesa, a dinamarquesa Caroline Wozniacki, a alemã Angelique Kerber e a checa Karolina Pliskova, principais cabeças de chave a entrar em quadra nesta quarta, venceram seus jogos e avançaram na chave. Já a checa Petra Kvitova abandonou por problema físico.

Kvitova vinha embalada pelo título conquistado em Birmingham, no domingo. Mas dores no tendão acabaram com sua sequência de vitórias. Ela nem chegou a entrar em quadra nesta quarta. Segunda a tenista, as dores começaram ainda na final do fim de semana. Assim, a polonesa Agnieszka Radwanska avançou sem precisar suar.

Nas quartas de final, a ex-Top 10 do ranking vai duelar com a letã Jelena Ostapenko, quinta cabeça de chave, que avançou ao superar a romena Mihaela Buzanerscu por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2.

Maior favorita na grama de Eastbourne, Wozniacki precisou buscar a virada para bater a local Johanna Konta por 4/6, 6/1 e 6/4. A atual número dois do mundo sofreu três quebras de saque, mas impôs cinco sobre a rival, semifinalista em Wimbledon no ano passado, em 15 oportunidades. Sua próxima adversária será a australiana Ashleigh Barty, oitava cabeça de chave. Ela avançou ao derrubar a taiwanesa Su-Wei Hsieh por 6/0 e 6/4.

Karolina Pliskova, cabeça de chave número dois e atual campeã do torneio, teve menos trabalho para avançar. Ela superou a compatriota Barbora Strycova, 14ª pré-classificada, com parciais de 6/3 e 6/4. Na sequência, ela vai duelar com a bielo-russa Aryna Sabalenka, que despachou a belga Elise Mertens por 7/5, 2/6 e 7/6 (7/4).

O outro duelo das quartas de final vai reunir duas cabeças de chave. Angelique Kerber (4ª) terá pela frente a russa Daria Kasatkina (7ª). Para seguir na competição, a ex-número 1 do mundo eliminou a norte-americana Danielle Collins por duplo 6/1. Kasatkina bateu a letã Anastasija Sevastova por duplo 6/4.