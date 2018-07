Wozniacki leva virada de alemã e está fora do Torneio de Auckland

O Torneio de Auckland perdeu a última das suas grandes atrações nesta quinta-feira, quando a dinamarquesa Caroline Wozniacki, ex-número 1 do mundo e 19ª colocada no ranking da WTA, foi eliminada nas quartas de final ao perder para a alemã Julia Goerges, número 53 do mundo, por 1/6, 6/3 e 6/4, em 1 hora e 47 minutos.

O torneio se vangloriava de ter a melhor chave da sua história, com quatro ex-número 1 do mundo, casos de Wozniacki, da sérvia Ana Ivanovic e das irmãs norte-americanas Serena e Venus Williams, se consolidando como ótima preparação para o primeiro torneio do Grand Slam da temporada, o Aberto da Austrália.

Mas Ivanovic desistiu de jogar antes mesmo do início do torneio e posteriormente se aposentou, enquanto as irmãs Williams foram eliminadas na última quarta-feira: Serena perdeu para a compatriota Madison Brengle e Venus deixou a disputa com uma lesão.

Wozniacki, que aí se tornou a jogadora melhor ranqueada, abriu 6/1 e 3/0, mas depois perdeu o controle do duelo para Goerges, que conseguiu a improvável virada. Nas semifinais, a alemã vai duelar com a croata Ana Konjuh (47ª colocada no ranking), que liderava o seu duelo com Naomi Osaka (48ª) por 3/0 quando a japonesa abandonou a quadra.

A outra semifinal em Auckland também está definida. A norte-americana Lauren Davis, número 61 do mundo, fez 6/1 e 7/6 (7/4) na checa Barbora Strycova, 20ª colocada no ranking, e agora vai encarar a letã JJelena Ostapenko (44ª), que superou Brengle, a algoz de Serena, por 7/5 e 6/3.