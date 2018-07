Wozniacki, líder do ranking, vence fácil e conquista título em Charleston

CHARLESTON - A dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo e conquistar o título do Torneio de Charleston, neste domingo, nos Estados Unidos. Cabeça de chave número 1 da competição e líder do ranking mundial, ela garantiu a taça ao vencer a russa Elena Vesnina por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Foi o terceiro título da tenista da Dinamarca nesta temporada, sendo o primeiro deles em piso de saibro, no qual ela teve ótimo desempenho. No torneio, ela só perdeu um set, para a checa Barbora Zahlavova, nas quartas de final. Wozniacki também foi campeã em Dubai e Indian Wells em 2011.

O Torneio de Charleston marcou o início da preparação de Wozniacki para a temporada de saibro, que será fechada com a disputa do Grand Slam de Roland Garros, entre 23 de maio e 6 de junho. "Eu me sinto confiante e sei que eu posso ganhar um Grand Slam", afirmou a tenista, que ainda não conquistou nenhum dos quatro principais torneios do circuito profissional - no caso, além de Roland Garros, o Aberto da Austrália, Wimbledon e o US Open.

Wozniacki se sagrou campeã em Charleston pela primeira vez, dois anos depois de ter caído na final diante de Sabine Lisicki e sido obrigada a desistir na semifinal de 2010, quando lesionou o seu tornozelo. "Este sempre foi um grande torneio para mim", ressaltou Wozniacki após o título obtido neste domingo.