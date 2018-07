Wozniacki mantém liderança do ranking da WTA

Em uma semana com poucas alterações no ranking da WTA, a dinamarquesa Caroline Wozniacki manteve a dianteira da lista, assumida no dia 11 de outubro, com 7.675 pontos. A número 1 do mundo está à frente da norte-americana Serena Williams, que soma 6.855 pontos e não deve entrar em quadra no restante da temporada.

O ranking da WTA não sofreu alterações nas primeiras 17 posições. Assim, Wozniacki e Serena continuam sendo seguidas pela russa Vera Zvonareva, pela norte-americana Venus Williams e pela belga Kim Clijsters. A italiana Francesca Schiavone, a sérvia Jelena Jankovic, a australiana Samantha Stosur, a russa Elena Dementieva e a bielo-russa Victoria Azarenka completam o Top 10.

A sérvia Ana Ivanovic, que encerrou um jejum de dois anos sem títulos ao ser campeã do Torneio de Linz, subiu três posições no ranking da WTA e se aproximou do Top 25. Agora, a ex-número 1 do mundo está em 26º lugar, com 2.186 pontos.

Ranking da WTA, 18/10:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.675 pontos

2.ª Serena Williams (EUA), 6.855

3.ª Vera Zvonareva (RUS), 6.165

4.ª Venus Williams (EUA), 5.715

5.ª Kim Clijsters (BEL), 5.325

6.ª Francesca Schiavone (ITA), 5.035

7.ª Jelena Jankovic (SER), 4.855

8.ª Samantha Stosur (AUS), 4.612

9.ª Elena Dementieva (RUS), 4.335

10.ª Victoria Azarenka (BLR), 3.835

11.ª Na Li (CHN), 3.540

12.ª Justine Henin (BEL), 3.415

13.ª Shahar Peer (ISR), 3.410

14.ª Agnieszka Radwanska (POL), 3.170

15.ª Aravane Rezai (FRA), 3.100

16.ª Marion Bartoli (FRA), 2.945

17.ª Nadia Petrova (RUS), 2.761

18.ª Maria Sharapova (RUS), 2.591

19.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.590

20.ª Yanina Wickmayer (BEL), 2.560

-----------------------------------------

260.ª Ana Clara Duarte (BRA), 206