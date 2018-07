Wozniacki massacra Dementieva na estreia no Masters Líder do ranking da WTA, Caroline Wozniacki não encontrou qualquer trabalho para triunfar na sua estreia no Masters da WTA, em Doha, que reúne as oito melhores tenistas da temporada. A dinamarquesa derrotou a russa Elena Dementieva por 2 sets a 0, com um duplo 6/1, em apenas 53 minutos.