Wozniacki passa fácil pela estreia em Melbourne No jogo que fechou a programação desta segunda-feira na chave de simples feminina do Aberto da Austrália, a dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve problemas para confirmar o seu favoritismo na estreia contra a australiana Anastasia Rodionova. Cabeça de chave número 1 do Grand Slam, ela venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, em Melbourne.