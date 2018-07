Wozniacki passeia diante de alemã e vai à semi em Kuala Lumpur

A dinamarquesa Caroline Wozniacki segue atropelando suas adversárias no Torneio de Kuala Lumpur, na Malásia. Nesta sexta-feira, foi a vez da alemã Carina Witthöft sofrer diante da principal favorita da competição. Em apenas 1h12min, a número 5 do mundo venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1, e se classificou para as semifinais.

Foi a terceira vitória de Wozniacki no torneio, todas por 2 sets a 0. Em nenhuma das partidas a tenista perdeu mais do que cinco games, prova da superioridade dela até o momento. A dinamarquesa luta por seu primeiro título na Malásia, já que em sua única participação no torneio, em 2013, foi surpreendida logo na primeira rodada pela chinesa Qiang Wang.

Diante de Witthöft, Wozniacki foi soberana e não cedeu nenhuma quebra à adversária. Em compensação, pressionou o saque da alemã e o quebrou em quatro oportunidades, confirmando o favoritismo diante da número 81 do ranking.

Agora, Wozniacki se prepara para enfrentar a taiwanesa Su-Wei Hsieh. Número 181 do mundo, ela avançou à semifinal nesta sexta-feira ao vencer a russa Elizaveta Kulichkova, 171.ª do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 4/6 e 6/0, em 1h50min de partida.

Na outra semifinal, a australiana Jarmila Gajdosova terá pela frente a romena Alexandra Dulgheru. Cabeça de chave número 4, Gajdosova eliminou nas quartas a japonesa Kurumi Nara por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 6/4. Já Dulgheru surpreendeu a oitava favorita do torneio, a alemã Julia Goerges, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 7/5.