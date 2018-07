Wozniacki perde para Maria Sharapova, mas leva público às gargalhadas

SÃO PAULO - O bom humor de Caroline Wozniacki 'salvou' a primeira partida feminina do Gillette Federer Tour, disputada contra a russa Maria Sharapova, nesta sexta-feira, no ginásio do Ibirapuera. A bela dinamarquesa perdeu por 2 sets a 0 - 6/2 e 7/6 (7-4), com muitos assentos vazios no ginásio. Mas o público presente se divertiu mesmo com a performance humorística da bela dinamarquesa. Principal astro do evento, o suíço Roger Federer alegrou a torcida ao aparecer na arquibancada para acompanhar a partida no decorrer do segundo set.

Terceiro duelo da série de exibições, o jogo foi mais solto do que as partidas de quinta, mas menos descontraído. As tenistas número dois e dez do mundo só empolgaram a torcida no fim do primeiro set, quando caíram na dança no meio da quadra, a convite do mascote de um dos patrocinadores do evento. E, no final do segundo set, Wozniacki improvisou um rápido "enchimento" no peito e no bumbum para imitar Serena Williams, outra convidada do evento.

Com o jogo em andamento, foram poucos os momentos de animação da torcida. Salvo raros lances, a maioria protagonizado pela russa, a partida foi marcada por trocas de bolas pouco empolgantes e raras jogadas de efeito.

Sem perder o ritmo, mesmo após o fim da temporada, Sharapova dominou o primeiro set com tranquilidade. Faturou a primeira quebra de saque logo no game inicial. E, com nova quebra, não demorou para abrir 4/0. Wozniacki chegou a vencer dois games, mas não conseguiu reverter a vantagem da russa.

Após o revés, a dinamarquesa reagiu no segundo set e quebrou o saque da russa pela primeira vez no jogo, fazendo 2 a 0. Sharapova, contudo, devolveu a quebra na sequência e voltou equilibrar a partida. As duas tenistas faturaram mais uma quebra de saque antes de decidir a partida no tie-break. A russa foi soberana nos pontos decisivos e fechou o jogo em 1 hora e 36 minutos.