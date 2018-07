Wozniacki perde set, mas vê rival desistir e avança

NEW HAVEN - Caroline Wozniacki contou com a sorte para estrear com vitória no Torneio de New Haven, nos Estados Unidos, em jogo encerrado no final da noite desta segunda-feira. Atual oitava tenista do ranking mundial e cabeça de chave número 4 da competição preparatória para o US Open, a dinamarquesa avançou à segunda rodada após ser derrotada por 6/2 por Shuai Peng no primeiro set e depois ver a rival chinesa desistir do confronto quando perdia a segunda parcial por 3/1.

Os árbitros do confronto anunciaram que a jogadora oriental alegou estar sentindo tonturas e por isso se viu obrigada a abandonar o jogo. Desta forma, Wozniacki sofreu menos do que imaginava para avançar nos Estados Unidos e se credenciou para enfrentar na próxima fase a italiana Karin Knapp, que na estreia derrotou a ucraniana Elina Svitolina por 2 sets a 0, com 6/3 e 6/4.

Quatro vezes campeã em New Haven, a ex-líder do ranking mundial foi às semifinais do Torneio de Cincinnati na semana passada e agora tenta ganhar ritmo para chegar confiante ao US Open, Grand Slam que começa na próxima segunda-feira, em Nova York. Ela acumula 21 vitórias e apenas uma derrota em New Haven, onde foi batida na semifinal do ano passado, tendo sido prejudicada por uma lesão no joelho naquela ocasião.

O tempo ruim em New Haven acabou atrasando em duas horas o jogo de Wozniacki nesta segunda-feira à noite, sendo que a chuva adiou a estreia da checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave, para esta terça, quando ela deverá enfrentar alemã Annika Beck.