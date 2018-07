Wozniacki salva match point, vence Kerber e vai à final em Eastbourne

Ganhando confiança na grama às vésperas de Wimbledon, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki fez mais uma vítima nesta sexta-feira e avançou à final do Torneio de Eastbourne, também na Inglaterra. A atual número dois do mundo eliminou a alemã Angelique Kerber por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 7/6 (7/4) e 6/4, em 2h17min de duelo.

+ Com Brasil e México juntos no tênis, Demoliner fatura 1º título de ATP

+ Federer tem rota dura por sua 9ª taça de Wimbledon; Nadal encara chave mais fácil

O novo triunfo, contudo, foi suado. Para buscar a virada no placar, a campeã do Aberto da Austrália precisou salvar um match point diante da ex-líder do ranking. Wozniacki começou a partida, ao sofrer duas quebras de saque no set inicial, quando sequer conseguiu ameaçar o serviço da rival.

No segundo, a dinamarquesa elevou seu nível de jogo e a partida ganhou em equilíbrio. Cada tenista faturou duas quebras de serviço e o duelo precisou ser definido no tie-break. O empate deu novo fôlego à vice-líder do ranking, que cresceu em quadra e obteve uma quebra no set decisivo para fechar o jogo.

Com o triunfo, Wozniacki vai disputar pela segunda vez consecutiva a final em Eastbourne - no ano passado, foi batida pela checa Karolina Pliskova. Sua adversária será a bielo-russa Aryna Sabalenka, de apenas 20 anos e 45ª do ranking. Ela despachou a experiente polonesa Agnieszka Radwanska, ex-Top 10, por 6/3, 1/6 e 6/3.

A final vai marcar o primeiro confronto entre Wozniacki e Sabalenka no circuito profissional. Será, por sinal, a primeira decisão da dinamarquesa desde o seu título na Austrália, em janeiro deste ano.