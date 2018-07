Wozniacki se consolida na vice-liderança após título

A dinamarquesa Caroline Wozniacki se consolidou na vice-liderança do ranking feminino do tênis, cuja sua nova atualização foi divulgada nesta segunda-feira, depois de conquistar no último domingo o título do Torneio de Ponte Vedra, nos Estados Unidos.

Wozniacki, porém, segue distante da líder do ranking da WTA, a norte-americana Serena Williams, que tem quase 1.600 pontos de vantagem sobre a tenista da Dinamarca. A russa Dinara Safina segue na terceira posição, 225 pontos atrás de Wozniacki e 326 à frente da norte-americana Venus Williams, a quarta colocada.

Já a italiana Flavia Pennetta subiu nesta segunda-feira da 16.ª para a 15.ª posição do ranking graças ao título do Torneio de Marbella, conquistado no último domingo na Espanha. Com isso, a chinesa Na Li caiu para o 15.º posto. Essas foram as únicas alterações de colocações no grupo das 20 mais bem posicionadas na WTA.

Entre as brasileiras, Maria Fernanda Alves é a mais bem colocada, com a 250.ª posição, enquanto Ana Clara Duarte subiu quatro postos e passou a ser a número 300 do mundo.

Ranking da WTA, 12/04:

1.º Serena Williams (EUA), 7.946 pontos

2.º Caroline Wozniacki (DIN), 6.375

3.º Dinara Safina (RUS), 6.150

4.º Venus Williams (EUA), 5.876

5.º Svetlana Kuznetsova (RUS), 5.620

6.º Elena Dementieva (RUS), 4.965

7.º Jelena Jankovic (SER), 4.740

8.º Agnieszka Radwanska (POL), 4.190

9.º Victoria Azarenka (BLR), 4.080

10.º Kim Clijsters (BEL), 3.890

11.º Samantha Stosur (AUS), 3.565

12.º Marion Bartoli (FRA), 3.370

13.º Yanina Wickmayer (BEL), 3.275

14.º Maria Sharapova (RUS), 3.185

15.º Flavia Pennetta (ITA), 3.175

16.º Na Li (CHN), 3.086

17.º Francesca Schiavone (ITA), 2.835

18.º Nadia Petrova (RUS), 2.510

19.º Shahar Peer (ISR), 2.380

20.º Aravane Rezai (FRA), 2.225

------------------------------------

250.º Maria Fernanda Alves (BRA), 194

300.º Ana Clara Duarte (BRA), 140