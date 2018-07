Wozniacki segue líder de ranking feminino do tênis

A dinamarquesa Caroline Wozniacki mantém a liderança do ranking do tênis feminino, divulgado nesta segunda-feira, 15, pela WTA. Não houve alterações entre as tenistas top 20 do mundo desde a semana passada.

Confira abaixo as posições:

1. Caroline Wozniacki, Dinamarca, 8.035 puntos.

2. Vera Zvonareva, Rusia, 6.785.

3. Kim Clijsters, Bélgica, 6.635.

4. Serena Williams, EEUU, 5.355.

5. Venus Williams, EEUU, 4.985.

6. Sam Stosur, Australia, 4.982.

7. Francesca Schiavone, Italia, 4.935.

8. Jelena Jankovic, Serbia, 4.445.

9. Elena Dementieva, Rusia, 4.335.

10. Victoria Azarenka, Bielorrusia, 4.235.

11. Li Na, China, 3.555.

12. Justine Henin, Bélgica, 3.415.

13. Shahar Peer, Israel, 3.365.

14. Agnieszka Radwanska, Polonia, 3.000.

15. Nadia Petrova, Rusia, 2.702.

16. Marion Bartoli, Francia, 2.645.

17. Ana Ivanovic, Serbia, 2.600.

18. Maria Sharapova, Rusia, 2.591.

19. Aravane Rezai, Francia, 2.575.

20. Maria Kirilenko, Rusia, 2.550.