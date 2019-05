Wozniacki sente lesão em Roma e volta a abandonar competição

A tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki voltou a abandonar uma competição, nesta terça-feira. Após desistir de forma precoce em Madri, na semana passada, a ex-número 1 do mundo deixou a quadra mais cedo no duelo contra a norte-americana Danielle Collins, pela rodada de abertura do Torneio de Roma, na Itália.

Wozniacki alegou dores musculares na perna esquerda ao fim do primeiro set, vencido pela rival por 7/6 (7/5). Era apenas o segundo confronto entre as duas tenistas no circuito. A americana de 25 anos ocupa a 30ª colocação do ranking, enquanto a dinamarquesa é a 12ª.

Na semana passada, em Madri, ela também abandonou em sua estreia, contra a francesa Alizé Cornet. Na ocasião, a dinamarquesa chegou a receber atendimento médico em quadra por conta de dores nas costas. Antes, ela desistira de competir em Doha, em razão de um vírus.

Wozniacki vem sofrendo com problemas físicos nos últimos meses. Desde o ano passado, ela vem enfrentando uma artrite reumatoide, doença relacionada ao sistema imunológico que afeta as articulações das mãos e dos pés. O problema já fez a tenista alterar a rotina de treinos.

Uma das melhores tenistas do circuito nos últimos anos, a dinamarquesa ainda não levantou troféu nesta temporada. Tem apenas uma final, disputada no saibro de Charleston, nos Estados Unidos.

Em Roma, na sequência do torneio, Collins vai encarar agora a espanhola Garbiñe Muguruza, outra ex-líder do ranking e campeã de Grand Slam.

Ainda nesta terça, a bielo-russa Aryna Sabalenka, cabeça de chave número nove, foi eliminada logo na estreia. Ela foi superada por Cornet por 6/1 e 6/4. A francesa enfrentará na segunda rodada a espanhola Carla Suárez Navarro, que bateu a ucraniana Dayana Yastremska por 6/4, 1/6 e 6/3.

Também avançaram na chave italiana a russa Darya Kasatkina e a grega Maria Sakkari.