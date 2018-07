Wozniacki sofre, mas avança às quartas em Charleston

Nas quartas de final, a principal favorita ao título vai enfrentar a belga Yanina Wickmayer, sexta cabeça de chave, que eliminou nesta quinta Anna Tatishvili, da Georgia, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5.

Para avançar em Charleston, Wozniacki precisou suar nesta quinta. A dinamarquesa chegou a perder o saque por uma vez em cada set e decidiu as duas parciais no tie-break. No segundo, abriu boa vantagem logo no início, mas teve dificuldade para fechar o set e o jogo. A checa resistiu e só cedeu a vitória no quarto match point da número 1, após 2h33min.

Ainda nesta quinta, a alemã Julia Goerges derrotou a israelense Shahar Peer, cabeça de chave número cinco, por 6/2 e 6/3. Agora, ela espera a vencedora do duelo entre a russa Elena Vesnina e a australiana Samantha Stosur, uma das favoritas ao título.