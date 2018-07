Wozniacki sofre, mas derrota bielo-russa e conquista o Torneio de Eastbourne

Dois dias antes do início de Wimbledon, a dinamarquesa Caroline Wozniacki aumentou a sua confiança para a disputa do Grand Slam realizado em Londres ao conquistar o título do Torneio de Eastbourne, neste sábado, na Inglaterra. Cabeça de chave número 1 da competição disputada em quadras de grama, a tenista garantiu a taça ao vencer a bielo-russa Aryna Sabalenka por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/5), na decisão.

Esse foi o 29º troféu de simples da atual vice-líder do ranking mundial no circuito da WTA, sendo o seu segundo obtido em Eastbourne, onde havia triunfado anteriormente em 2009.

Wozniacki também foi vice-campeã deste torneio inglês no ano passado e neste sábado sofreu para confirmar favoritismo diante da 45ª tenista do ranking mundial. Embora tenha liquidado o duelo em sets diretos, a dinamarquesa chegou a ter o seu saque quebrado por cinco vezes no confronto. Porém, aproveitou oito de 13 oportunidades de ganhar games no serviço da adversária para vencer o jogo após 1h57min de duelo.

Esse foi o segundo título obtido pela número 2 do mundo nesta temporada. Ela não erguia uma taça desde o início do ano, quando faturou o Aberto da Austrália, Grand Slam realizado em Melbourne.

Embalada pela conquista em Eastbourne, Wozniacki vai estrear em Wimbledon contra a norte-americana Varvara Lepchenko, ainda em data a ser confirmada pela organização do tradicional torneio inglês.