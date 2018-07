Wozniacki sofre, mas supera Schiavone e vai à final

Com a sofrida vitória, Wozniacki garantiu vaga em sua sexta final na temporada - faturou três títulos. Ela terá pela frente a chinesa Shuai Peng, que disputará sua primeira decisão em um torneio deste nível após eliminar a russa Vera Zvonareva, número três do mundo, por duplo 6/3.

Para alcançar mais esta final, Wozniacki teve um bom início de jogo, ao obter duas quebras de saque sobre Schiavone. No entanto, não aproveitou as três oportunidades de quebra no segundo set e viu a italiana empatar o duelo. No set decisivo, que teve cinco quebras, a dinamarquesa foi mais eficiente com seu serviço e garantiu o triunfo.

Shuai Peng, por sua vez, teve menos dificuldade para avançar à final. A chinesa chegou a perder o saque no set inicial, mas foi mais consistente e abriu vantagem no placar. No segundo set, foi ainda melhor e não teve o serviço ameaçado por Zvonareva.

ESTRASBURGO - Assim como o Torneio de Bruxelas, que serve de preparação para Roland Garros, o WTA de Estrasburgo também definiu nesta sexta as finalistas da chave de simples. A local Marion Bartoli e a alemã Andrea Petkovic confirmaram o favoritismo e vão se enfrentar na decisão.

Cabeça de chave número 1, Bartoli derrotou a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2. Petkovic, segunda pré-classificada, bateu a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 1, parciais de 6/4, 3/6 e 6/4.