Wozniacki sofre, mas vence Errani de virada e avança em Istambul

Maior favorita ao título em Istambul, a tenista dinamarquesa Caroline Wozniacki sofreu nesta quinta-feira para alcançar as quartas de final do torneio turco. A atual número dois do mundo, e primeira cabeça de chave da competição, precisou buscar a virada para superar a italiana Sara Errani pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 6/3 e 6/3, em 2h26min de confronto.

+ Nadal arrasa compatriota e encara algoz de Djokovic nas quartas em Barcelona

+ Melo e Demoliner são eliminados nas quartas de final em torneios da ATP

Diante da especialista em saibro, Wozniacki fez um primeiro set marcado pela irregularidade, com 12 chances de quebra para a rival, atual 93º do mundo. Errani aproveitou três destas oportunidades e, mesmo perdendo seu serviço por duas vezes, fechou a parcial.

A tenista da Dinamarca, campeã do Aberto da Austrália, só "entrou" no jogo a partir do segundo set. Oscilando menos, ela faturou duas quebras de saque e encaminhou o empate na partida, apesar de levar uma quebra. O roteiro se repetiu na terceira parcial, com três quebras a seu favor, e a favorita confirmou a boa fase.

Nas quartas de final, sua adversária será a francesa Pauline Parmentier, que é "freguesa" de Wozniacki, com três derrotas em três jogos.

Ainda nesta quinta, também avançaram na chave a grega Maria Sakkari e a holandesa Arantxa Rus, que vão se enfrentar nas quartas. A eslovena Polona Hercog contou com abandono da ucraniana Kateryna Bondarenko - vencia por 6/2 e 1/1 - para alcançar a fase seguinte da competição.