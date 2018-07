Wozniacki sofre na estreia, mas vence croata de virada em Linz A dinamarquesa Caroline Wozniacki precisou mostrar poder de superação nesta quarta-feira para estrear com vitória no Torneio de Linz, disputado em quadra na Áustria. A ex-número 1 do mundo saiu atrás no placar contra a croata Mirjana Lucic-Baroni e só iniciou a reação no tie-break do segundo set. Acabou vencendo o jogo por 3/6, 7/6 (7/3) e 6/4.