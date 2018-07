Wozniacki, Stosur e Venus são eliminadas em Doha

DOHA - Caroline Wozniacki, Venus Williams e Samantha Stosur se despediram do Torneio de Doha, nesta quarta-feira, pela segunda rodada da competição disputada no Catar. Três das favoritas ao título, elas não resistiram às adversárias e protagonizaram duas "zebras", com as eliminações da dinamarquesa e da australiana.

A experiente Venus enfrentou a oponente mais forte, a checa Petra Kvitova, terceira cabeça de chave. Mas acabou superada por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 7/6 (9/7). Nas oitavas de final, Kvitova vai enfrentar a compatriota Lucie Safarova, que eliminou a chinesa Shuai Peng por 6/2, 5/7 e 6/4.

Já Stosur caiu diante da eslovaca Jana Cepelova, também em três sets: 6/4, 4/6 e 6/1. Wozniacki, por sua vez, foi surpreendida pela belga Yanina Wickmayer, por 6/4 e 7/5. Wickmayer e Cepelova vão se enfrentar nas oitavas.

Enquanto o trio tinha dificuldade em quadra nesta quarta, as cabeças de chave Agnieszka Radwanska e Jelena Jankovic demonstravam tranquilidade em seus jogos. A polonesa, uma das favoritas, bateu a romena Sorana Cirstea por 7/5 e 6/0. Jankovic também cravou um "pneu", na italiana Karin Knapp, no triunfo por 6/0 e 6/2.

A romena Simona Halep, sétima cabeça de chave, teve mais trabalho para vencer nesta quarta. Ela precisou de três sets para superar a estoniana Kaia Kanepi pelo placar de 6/4, 3/6 e 7/6 (7/5). Ainda na mesma rodada, a checa Petra Cetkovska derrotou a chinesa Shuai Zhang (6/3, 4/6 e 6/3), enquanto a romena Monica Niculescu venceu a americana Bethanie Mattek-Sands (6/1, 3/6 e 6/3).