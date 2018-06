Wozniacki supera Suárez Navarro e está nas semifinais do Aberto da Austrália

A dinamarquesa Caroline Wozniacki está classificada às semifinais do Aberto da Austrália. Nesta terça-feira, a número 2 do mundo avançou no primeiro Grand Slam da temporada ao derrotar a espanhol Carla Suárez Navarro, a 39ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 6/7 (3/7) e 6/2, em 2 horas e 12 minutos.

Wozniacki foi dominante no duelo, tendo disparado dez aces e conseguido 34 winners, três a mais do que Suárez Navarro. Além disso, conseguiu seis quebras de serviço e salvou três break points da espanhola, só perdendo o seu saque uma vez. Além disso, cometeu 18 erros não-forçados a menos do que a oponente - 39 a 21.

Com a vitória desta terça, Wozniacki já igualou a sua melhor campanha no Aberto da Austrália, alcançada em 2011, quando parou nas semifinais. Dessa vez, porém, ela espera ir mais longe para reassumir a liderança do ranking do tênis feminino, além de vencer o seu primeiro torneio do Grand Slam.

Nesta terça, diante de Suárez Navarro, Wozniacki foi dominante no primeiro set. A dinamarquesa aplicou um "pneu" após converter três break points em uma parcial em que venceu o dobro dos pontos da adversária - 32 a 16.

Apesar do duro revés, Suárez Navarro reagiu no segundo set. A espanhola abriu 4/2, mas ficou em situação perigosa quando Wozniacki venceu três games seguidos, fazendo 5/4. A espanhola, então, precisou salvar match point no décimo game e depois assegurou o seu triunfo no tie-break.

No terceiro set, porém, Wozniacki retomou o controle do jogo. A dinamarquesa conseguiu uma quebra de serviço cedo, o que a levou a abrir 3/1 e não teve o saque ameaçado durante a parcial. E ela ainda converteu mais um break point no sétimo game, antes de fechar o set em 6/2 e o jogo em 2 a 1.

Nas semifinais do Aberto da Austrália, Wozniacki terá pela frente a belga Elise Mertens, a 37ª colocada no ranking e que passou pela ucraniana Elina Svitolina nesta terça. A dinamarquesa venceu o único duelo entre elas, no ano passado, no Torneio de Bastad.