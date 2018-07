Wozniacki surpreende Radwanska e pegará japonesa na final do Torneio de Tóquio

A dinamarquesa Caroline Wozniacki se garantiu na decisão do Torneio de Tóquio neste sábado, ao surpreender a polonesa Agnieszka Radwanska. Ex-número 1 do mundo mas longe de seu melhor tênis há algum tempo, Wozniacki se superou e derrotou a quarta colocada do ranking na semifinal por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4, em 2h50min de partida.

Número 28 do mundo, Wozniacki confirmou sua superioridade em confrontos com Radwanska e venceu a polonesa pela nona vez em 13 partidas. Ela não perde para esta adversária desde 2013, em Doha. Agora, terá a chance de conquistar seu primeiro título na temporada, o 24.º na carreira.

Para isso, a dinamarquesa precisou superar um dia ruim no serviço, já que foi quebrada em seis oportunidades. Só que Radwanska teve ainda mais dificuldade no saque, cedeu sete quebras e acabou derrotada.

Mas a polonesa teve chances de fechar a partida. Depois de vencer o primeiro set, abriu 5 a 3 no segundo e chegou a sacar para a vitória, mas viu a adversária vencer quatro games seguidos e empatar. No terceiro set, Radwanska buscou nova quebra e abriu 3 a 1, mas novamente Wozniacki se recuperou e selou o triunfo.

Na decisão, domingo, a dinamarquesa terá pela frente uma tenista da casa. Ela vai encarar a japonesa Naomi Osaka, apenas número 66 do mundo, que surpreendeu na semifinal a ucraniana Elina Svitolina, 20.ª colocada no ranking. Em 1h46min, Osaka venceu por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 1/6, 6/3 e 6/2.

SEUL - O Torneio de Seul, na Coreia também conheceu neste sábado suas finalistas. Destaque para a romena Monica Niculescu, cabeça de chave número 5, que superou a terceira favorita da competição, a chinesa Shuai Zheng, por 2 sets a 0, com direito a "pneu": 6/0 e 6/4.

Na decisão, Niculescu poderia ter pela frente outra romena, mas sua compatriota Patricia Maria Tig perdeu para a espanhola Lara Arruabarrena. A número 90 do ranking levou a melhor sem dificuldade, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e também chegou à decisão.