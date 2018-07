Wozniacki surpreende Sharapova e avança no Aberto dos EUA

Em um duelo de ex-líderes do ranking mundial, Caroline Wozniacki surpreendeu Maria Sharapova, neste domingo, em Nova York, para garantir vaga nas quartas de final do US Open. A dinamarquesa venceu a russa por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2, mesmo hoje atravessando fase bem pior do que o da sua adversária no circuito profissional.

Atual 11ª colocada do ranking mundial e 10ª cabeça de chave do Grand Slam norte-americano, Wozniacki passou pela atual sexta tenista do mundo, que havia levado a melhor no três últimos confrontos entre as duas. O último triunfo sobre a russa havia sido obtido em 2011, no Torneio de Indian Wells, também nos Estados Unidos.

Agora, no retrospecto geral dos confrontos entre as duas tenistas, Sharapova acumula cinco vitórias e três derrotas, sendo que neste último duelo não conseguiu justificar o favoritismo para ir às quartas de final. Ela chegou a quebrar o saque da dinamarquesa por três vezes na partida, mas só atuou de forma convincente no segundo set, enquanto a sua adversária converteu quatro de 11 break points para conseguir a vitória por 2 sets a 1.

A próxima adversária de Wozniacki será a italiana Sara Errani, 13ª cabeça de chave, que neste domingo superou a croata Mirjana Lucic-Baroni, também por 2 sets a 1, com 6/3, 2/6 e 6/0, para avançar às quartas de final.

Wozniacki e Errani travaram três confrontos até hoje no circuito profissional, com duas vitórias para a dinamarquesa e uma para a italiana. O último jogo entre as duas aconteceu em 2010, quando a atual 11ª tenista do mundo venceu por 2 sets a 0 no Torneio de Pequim.