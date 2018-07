Wozniacki tem liderança no ranking da WTA ameaçada

Wozniacki é a atual campeã em Sydney e defenderá a sua campanha e os pontos relativos ao título nesta semana. Kvitova, que está em segundo lugar na lista, com 7.190 pontos, vai assumir a liderança do ranking da WTA pela primeira vez na sua carreira se for campeã do torneio australiano.

Nesta semana, o ranking da WTA não sofreu alterações nas dez primeiras colocações. Assim, a bielo-russa Victoria Azarenka ocupa o terceiro lugar, seguida pela russa Maria Sharapova, pela chinesa Na Li e pela australiana Samantha Stosur. A russa Vera Zvonareva, a polonesa Agnieszka Radwanska, a francesa Marion Bartoli e a alemã Andrea Petkovic completam as dez primeiras colocações da lista.

A estoniana Kaia Kanepi, que faturou o título do Torneio de Brisbane, subiu do 34º para o 26º lugar na lista. Campeã do Torneio de Auckland, a chinesa Jie Zheng subiu dez posições no ranking da WTA e agora é a número 38 do mundo.

Ranking da WTA, 09/01:

1.ª Caroline Wozniacki (DIN), 7.485 pontos

2.º Petra Kvitova (RCH), 7.190

3.ª Victoria Azarenka (BLR), 6.520

4.ª Maria Sharapova (RUS), 6.440

5.ª Na Li (CHN), 5.720

6.ª Samantha Stosur (AUS), 5.585

7.ª Vera Zvonareva (RUS), 5.435

8.ª Agnieszka Radwanska (POL), 5.250

9.ª Marion Bartoli (FRA), 4.710

10. Andrea Petkovic (ALE), 4.500

11.ª Francesca Schiavone (ITA), 4.040

12.ª Kim Clijsters (BEL), 3.361

13.ª Serena Williams (EUA), 3.300

14.ª Jelena Jankovic (SER), 3.115

15.ª Sabine Lisicki (ALE), 2.903

16.ª Anastasia Pavlyuchenkova (RUS), 2.795

17.ª Shuai Peng (CHN), 2.790

18.ª Dominika Cibulkova (ESQ), 2.755

19.ª Svetlana Kuznetsova (RUS), 2.706

20.ª Flavia Pennetta (ITA), 2.660

300.ª Roxane Vaisemberg (BRA), 178