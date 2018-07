Wozniacki tem Na Li e Clijsters em sua rota na Austrália O sorteio da chave feminina do Aberto da Austrália, realizado no final da noite da última quinta-feira, colocou a chinesa Na Li e a belga Kim Clijsters no caminho da dinamarquesa Caroline Wozniacki no Grand Slam que começa na próxima segunda. Líder do ranking mundial, a tenista poderá encarar uma das duas adversárias nas quartas de final em Melbourne.