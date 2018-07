Wozniacki vai à final em Bastad e terá 5ª chance de encerrar jejum no ano

Ex-líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1 do Torneio de Bastad, Caroline Wozniacki se garantiu na decisão da competição sueca realizada em quadras de saibro ao vencer a belga Elise Mertens por 2 sets a 1, com parciais de 7/5, 4/6 e 6/2, neste sábado, na semifinal.

Com o triunfo, a tenista dinamarquesa avançou para a sua quinta final nesta temporada, na qual já amargou quatro vice-campeonatos e ainda luta para conquistar o seu primeiro título em 2017. Essa também será a 47ª decisão da carreira de Wozniacki, atual sexta colocada da WTA, que buscará o seu 26º troféu.

A sua adversária na decisão deste domingo será checa Katerina Siniakova, que na outra semifinal deste sábado derrotou a francesa Caroline Garcia, terceira cabeça de chave, por 6/2 e 7/5. Hoje na 56ª posição do ranking mundial, a checa foi derrotada nas duas partidas que fez até hoje com Wozniacki no circuito profissional, primeiro em Wuhan, na China, no ano passado, e depois em Indian Wells, nos EUA, em 2017.

Embora ainda não tenha conquistado um título no ano, Wozniacki é a tenista com maior número de vitórias na temporada, com 42 ao total. Entretanto, sabe que apenas um novo triunfo neste domingo servirá para aplacar as frustrações que teve com os vice-campeonatos em Doha, Dubai, Miami e Eastbourne.