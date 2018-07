Wozniacki vence australiana e encara Kerber na semifinal em Eastbourne

A dinamarquesa Caroline Wozniacki confirmou o favoritismo nas quartas de final do Torneio de Eastbourne, na Inglaterra, nesta quinta-feira, e definiu confronto com a alemã Angelique Kerber, quarta cabeça de chave, na briga por uma vaga na final.

Cabeça de chave número, Wozniacki superou a australiana Ashlegh Barty por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. A atual número dois do mundo fez um bom primeiro set, sem sofrer quebras. Mas caiu de rendimento em seguida e perdeu dois serviços na parcial seguinte. Só não se complicou porque impôs três quebras e confirmou a vitória em 1h19min.

Na semifinal, a dinamarquesa vai duelar com a rival Angelique Kerber, que avançou ao superar a jovem russa Daria Kasatkina, sétima cabeça de chave, com parciais de 6/1 e 6/7(3/7) e 7/6 (7/3). A ex-número 1 do mundo, atual 11ª, sofreu para bater a rival em ascensão, 14ª do mundo.

Vindo de três derrotas para a russa, Kerber contou com as oscilações da adversária no saque. Kasatkina cometeu dez duplas faltas e venceu apenas 54% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, a alemã obteve oito quebras sobre a rival, em 15 oportunidades, sacramentando a vitória.

Wozniacki e Kerber vão se enfrentar pela 15ª vez no circuito profissional. A tenista da Alemanha leva vantagem com oito triunfos, contra seis da dinamarquesa.

A outra semifinal terá duas "zebras". Longe de sua melhor forma técnica, a polonesa Agnieszka Radwanska bateu a favorita Jelena Ostapenko, quinta cabeça de chave, por 6/2 e 7/5, para avançar à semi. E a bielo-russa Aryna Sabalenka despachou a checa Karolina Pliskova, segunda na lista de favoritas, por 6/3, 2/6 e 7/6 (7/5).

Radwanska, 31ª do mundo, e Sabalenka, 45ª, vão duelar nesta sexta-feira, em busca da outra vaga na decisão do torneio inglês, que é preparatório para Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, com início no dia 2 de julho, próxima segunda-feira.