Wozniacki vence Bartoli e vai à semifinal em Dubai

Depois de duas boas vitórias nos Emirados Árabes Unidos, a ex-número 1 do mundo foi irregular durante toda a partida, mas contou com as 14 duplas faltas da rival para levar a melhor no confronto, em 2h32min.

Bartoli já havia sofrido para vencer na estreia e, na segunda rodada, contou com a desistência da norte-americana Serena Williams, com dores nas costas. Longe de exibir seu melhor tênis, acabou sendo superada pela dinamarquesa.

Oitava cabeça de chave, Wozniacki enfrentará na semifinal a vencedora do duelo entre a polonesa Agnieszka Radwanska e a checa Petra Kvitova. Elas se enfrentam ainda nesta quinta-feira.

A outra semifinal já está definida. E será um duelo de italianas. Sara Errani, quinta cabeça de chave, avançou na competição após levar um "pneu" da russa Nadia Petrova no segundo set. Errani acabou levando a melhor na última parcial e fechou o jogo por 6/4, 0/6 e 6/3.

Sua adversária será a compatriota e parceira nas duplas Roberta Vinci. A italiana foi a grande surpresa das quartas de final até agora ao superar a australiana Samantha Stosur, sétima cabeça de chave, por 6/2 e 6/4.