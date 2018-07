Wozniacki vence belga e encara Jankovic nas quartas

Na sequência da competição, Wozniacki vai duelar com a sérvia Jelena Jankovic, quinta cabeça de chave. A ex-líder do ranking superou nesta quinta a espanhola Anabel Medina Garrigues por 2 a 1, com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2.

Para avançar no saibro italiano, a dinamarquesa não deu chances à rival no primeiro set. Sacou melhor, salvou as duas chances de quebra que cedeu e se impôs no saque de Wickmayer por duas vezes.

No entanto, Wozniacki caiu de rendimento na segunda parcial e teve trabalho para fechar o jogo. Ela chegou a perder o saque, mas conseguiu devolver a quebra e levou o duelo para o tie-break, onde foi soberana.