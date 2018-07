Wozniacki vence checa e vai à semifinal no Torneio de Istambul

Caroline Wozniacki não repetiu o desempenho da estreia, mas venceu mais uma nesta sexta-feira e avançou à semifinal do Torneio de Istambul, na Turquia. Sem a mesma inspiração do primeiro jogo, quando aplicou uma "bicicleta" na suíça Belinda Bencic, a tenista dinamarquesa bateu a checa Karolina Pliskova por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2.

Wozniacki começou a partida em ritmo fulminante e levou o set inicial, cedendo apenas um game, em apenas 19 minutos. No entanto, caiu de rendimento na segunda parcial e precisou do terceiro set para confirmar o favoritismo. Cabeça de chave número 1 do torneio, a dinamarquesa encara na semifinal a francesa Kristina Mladenovic, que eliminou a italiana Francesca Schiavone por 3/6, 6/3 e 7/5.

A outra semifinal de Istambul terá a italiana Roberta Vinci, segunda cabeça de chave, e a jovem croata Ana Konjuh. Vinci despachou a japonesa Kurumi Nara por 6/0 e 6/2. O destaque, contudo, ficou com a tenista da Croácia, de apenas 16 anos. Grande surpresa da competição, ela eliminou a ucraniana Elina Svitolina, quarta cabeça de chave, por 6/4, 1/6 e 6/1.

SUÉCIA

O Torneio de Bastad também conheceu as semifinalistas nesta sexta-feira. A eslocava Jana Cepelova vai duelar com a sul-africana Chanelle Scheepers, enquanto a alemã Mona Barthel enfrentará a espanhola Silvia Soler-Espinosa.

Cepelova venceu a Casaque Yulia Putintseva por 6/3, 4/6 e 6/2, enquanto Scheepers eliminou a espanhola Lara Arruabarrena por 6/2, 4/6 e 6/3. Mona Barthel, por sua vez, derrotou a estoniana Kaia Kanepi por 6/2 e 7/6 (7/4), enquanto Silvia Soler bateu a russa Alexandra Panova por 6/2 e 6/4.