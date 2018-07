Wozniacki vence com 'bicicleta' em estreia no Torneio de Istambul

A dinamarquesa Caroline Wozniacki fez uma estreia arrasadora no Torneio de Istambul, nesta terça-feira. Sem dar chances à jovem suíça Belinda Bencic, a ex-número 1 do mundo aplicou uma "bicicleta", uma vitória pelo placar de 6/0 e 6/0, em apenas 44 minutos de jogo no piso duro da Turquia.

Principal candidata ao título, Wozniacki vai enfrentar na segunda rodada a italiana Karin Knapp, que avançou na chave ao eliminar a local Ipek Soylu por 2 sets a 0, com duplo 6/2.

Segunda cabeça de chave, a italiana Roberta Vinci também venceu com facilidade na estreia, ao bater a norte-americana Anna Tatishvili por duplo 6/2. Sua próxima adversária será a romena Alexandra Dulgheru, que despachou a ucraniana Kateryna Kozlova por 3/6, 6/0 e 6/3.

Ainda nesta terça, avançaram à segunda rodada a israelense Shahar Peer, a italiana Francesca Schiavone, a suíça Stefanie Voegele, a francesa Kristina Mladenovic, as checas Karolina Pliskova e Katerina Siniakova, as japonesas Kurumi Nara e Misaki Doi e a croata Ana Konjuh.

O Torneio de Istambul voltou ao calendário regular da WTA neste ano após ficar fora do circuito durante três anos para sediar, ao fim da temporada, o Masters da WTA, que conta somente com as oito melhores tenistas e as oito melhores duplas do ano.