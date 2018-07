Wozniacki vence e joga decisão com Roberta Vinci na Turquia

Caroline Wozniacki e Roberta Vinci não tiveram maiores problemas para confirmar favoritismo neste sábado e assim duelarão neste domingo na final do Torneio de Istambul. Cabeça de chave número 1 da competição turca, a tenista dinamarquesa venceu a francesa Kristina Mladenovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3, enquanto a jogadora italiana, segunda pré-classificada, derrotou a croata Ana Konjuh por 6/4 e 6/2 na outra semifinal.

Esse será o quarto confronto entre Wozniacki e Vinci no circuito profissional, sendo que a italiana levou a melhor no último deles, na decisão do Torneio de Madri deste ano, e também derrotou a adversária em 2011, no WTA de Toronto. A dinamarquesa só conseguiu bater a rival em Sofia, na Bulgária, em 2012.

Ex-líder do ranking mundial e hoje 15.ª tenista do planeta, Wozniacki buscará conquistar neste domingo o seu primeiro título nesta temporada, assim como acontece com Vinci, hoje 24.ª colocada na listagem da WTA.

Neste sábado, Wozniacki precisou de apenas uma hora e 16 minutos para eliminar Mladenovic. Com duas quebras de saque conquistas em cinco chances e sem ser superada com o serviço na mão nenhuma vez, ela encaminhou o triunfo em sets diretos.

Já Vinci acabou com a surpreende sequência de Ana Konjuh, de apenas 16 anos, que pela primeira vez foi à semifinal de um torneio da WTA. Convertendo quatro de seis break points, a italiana só foi superada uma vez quando sacou e assim liquidou o duelo em uma hora e seis minutos.