Wozniacki vence e pega sueca na semifinal em Moscou

Número 46 do mundo, Arvidsson teve até certa tranquilidade para bater Maria Kirilenko. Cabeça de chave número 7 do torneio, a russa não conseguiu encontrar seu jogo e caiu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h21min. Foi a segunda vez que a sueca surpreendeu neste torneio, já que nas oitavas havia batido a francesa Marion Bartoli, segunda favorita.

Se Arvidsson teve facilidade, Wozniacki precisou suar para bater Cibulkova por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 6/7 (1/7) e 6/1, em 2h11min. A dinamarquesa foi mais eficiente nas chances que teve e conseguiu confirmar todos os break points a seu favor no primeiro e terceiro sets, que definiram a partida.

Ainda nesta sexta-feira, a outra semifinal do torneio será decidida. Principal favorita, a australiana Samantha Stosur enfrenta a checa Klara Zakopalova. A vencedora jogará contra quem passar do duelo entre as sérvias Ana Ivanovic, cabeça de chave número 4, e Vesna Dolonc.