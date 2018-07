Wozniacki vence em Hong Kong e fatura 2º título em um mês

Confirmando uma sólida reação no circuito neste segundo semestre, a dinamarquesa Caroline Wozniacki superou a francesa Kristina Mladenovic em três sets neste domingo e se sagrou campeã do Torneio de Hong Kong, na China. Na final, a ex-número 1 do mundo venceu com parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 6/2.

Foi seu segundo título em apenas um mês, uma vez que vencera também em Tóquio, no fim de setembro. Wozniacki não conquistava dois torneios numa mesma temporada desde 2012. Desde então, caiu de rendimento nas quadras e, neste ano, vinha apresentando sua pior campanha dos últimos anos.

Title #25!!! thank you Hong Kong for a great week!! Asia, it's been fun! Till next time!! #europeherewecome pic.twitter.com/72e76HNlLj — Caroline Wozniacki (@CaroWozniacki) 16 de outubro de 2016

Nesta temporada, ela chegou a figurar no 74º lugar do ranking da WTA. Mas uma reação iniciada no US Open deve levá-la à 17ª posição na lista a ser atualizada nesta segunda-feira. Semifinalista no Grand Slam de Nova York, Wozniacki tinha retrospecto de 13 vitórias e 14 derrotas até o US Open. Agora exibe 15/3.

Para confirmar esta forte reação, a dinamarquesa precisou mostrar trabalho neste domingo. Ela protagonizou uma boa disputa com a 54ª colocada do ranking, numa batalha de 2h40min. Wozniacki sofreu, mesmo diante do fraco aproveitamento da rival no saque - ela colocou apenas 45% do primeiro serviço em quadra na final.

Assim, a ex-líder do ranking obteve duas quebras de saque e faturou o set inicial sem sustos. Na segunda parcial, porém, Wozniacki perdeu rendimento no serviço e sofreu duas quebras. No tie-break, acabou cedendo o empate. Mas na terceira parcial voltou a mostrar força e, apesar do crescimento da francesa, sacramentou a vitória.