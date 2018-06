Wozniacki vence fácil croata e se garante nas quartas de final em Auckland

Caroline Wozniacki conseguiu uma vitória fácil para se garantir nas quartas de final do Torneio de Auckland. Nesta quarta-feira, a número 3 do mundo e principal cabeça de chave do evento neozelandês despachou a croata Petra Martic, a 90ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.

Após precisar de apenas 58 minutos para derrotar a norte-americana Madison Brengle na primeira rodada em Auckland, na última terça-feira, Wozniacki permaneceu ainda menos tempo em quadra nesta quarta - 53 minutos - para vencer novamente, ainda que tenha perdido o seu saque no primeiro game do segundo set.

Porém, Wozniacki retomou o controle do jogo, tendo vencido 89% dos pontos disputados no primeiro serviço e também forçando a adversária a cometer vários erros. "Estou tentando ficar agressiva. Ainda cometi alguns erros não forçados. Ainda preciso de algumas partidas para jogar 100%, mas eu ainda assim senti que joguei muito bem hoje (quarta-feira)", disse.

Wozniacki quebrou o saque de Martic no segundo e oitavo games para vencer o primeiro set em 24 minutos. E reagiu ao início irregular na segunda parcial com break points convertidos no quarto, sexto e oitavo games.

"Eu trabalhei em tudo o que eu precisava nas férias", disse Wozniacki "Agora é apenas uma questão de descobrir como incorporar isso na partida ou em uma situação em que você talvez fique nervosa", concluiu a dinamarquesa, que agora vai encarar a norte-americana Sofia Kenin em Auckland.

A alemã Julia Görges, número 14 do mundo, derrotou a eslovaca Viktoria Kuzmova, 138ª colocada no ranking, por 6/4 e 6/0, e agora terá pela frente a eslovena Polona Hercog.

Os outros jogos das quartas de final em Auckland também estão definidos. A polonesa Agnieszka Radwanska, algoz da brasileira Beatiz Haddad Maia, vai duelar com a norte-americana Sachia Vickery, enquanto a checa Barbora Strycova medirá forças com a taiwanesa Hsieh Su-Wei.