Wozniacki vence fácil e vai à semifinal em Doha

DOHA - A dinamarquesa Caroline Wozniacki não teve trabalho para derrotar a italiana Flavia Pennetta por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0, no Torneio de Doha, nesta quinta-feira. Após perder dois dos três primeiros games, a número 1 do mundo venceu os 11 games seguintes para selar a tranquila vitória e avançar na competição.

Nas semifinais, Wozniacki enfrentará a francesa Marion Bartoli, que também nesta quinta passou pela chinesa Shuai Peng, por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Em cinco confrontos entre as semifinalistas, foram três triunfos da dinamarquesa, mas Bartoli venceu as últimas duas partidas.

A outra semifinal ainda não está definida. Em jogos também programados para esta quinta, a eslovaca Daniela Hantuchova enfrenta a cabeça de chave número 2 do torneio, Vera Zvonareva, da Rússia. Quem passar enfrenta na semifinal a vencedora do confronto entre a sérvia Jelena Jankovic e a checa Klara Zakopalova.