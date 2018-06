Wozniacki vence fácil espanhola na estreia em Indian Wells

A dinamarquesa Caroline Wozniacki começou bem a sua participação no Torneio de Indian Wells. No fim da noite deste sábado, a número 2 do mundo avançou no evento disputado em quadras duras na Califórnia ao derrotar a espanhola Lara Arruabarrena, a 80ª colocada no ranking da WTA, por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Wozniacki fechou o jogo com seis aces e não perdeu nenhum game de serviço, salvando o único break point que a adversária teve. Além disso, ela conseguiu três quebras de serviço em 14 oportunidades, avançando à terceira rodada em Indian Wells, fase em que terá pela frente a bielo-russa Aliaksandra Sasnovich.

Também neste sábado, a francesa Caroline Garcia, número 7 do mundo, derrotou a norte-americana Jennifer Brady, 86ª colocada no ranking, por duplo 6/4, em 1 hora e 24 minutos. Para isso, conseguiu três quebras de serviço e só perdeu o saque uma vez. Em busca de uma vaga nas oitavas de final do Torneio de Indian Wells, ela vai duelar com a australiana Daria Gavrilova, a número 26 do mundo.

O torneio, que dentre outras coisas marca o retorno de Serena Williams ao circuito após ela dar a luz à sua filha, terá como destaque o confronto dela com a irmã, Venus, na terceira rodada.