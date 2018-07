Wozniacki vence, garante liderança e avança no Masters de Doha

DOHA - A dinamarquesa Caroline Wozniacki se reabilitou da derrota de quarta-feira e faturou sua segunda vitória no Grupo Marrom do Masters de Doha, da WTA. Nesta quinta, a principal favorita ao título superou a italiana Francesca Schiavone por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 3/6, 6/1 e 6/1, em 2 horas de partida.

A vitória garantiu Wozniacki na liderança do ranking até o final deste ano. Ela não poderá mais ser superada pela russa Vera Zvonareva, atual segunda colocada na lista da WTA. A dinamarquesa de 20 anos se tornou a mais jovem tenista a terminar a temporada na liderança do ranking desde a suíça Martina Hingis, em 2000.

O resultado também assegurou Wozniacki nas semifinais do Masters, já que a russa Elena Dementieva só poderá empatar com a dinamarquesa na tabela do grupo. A número 1 leva vantagem por ter vencido o confronto direto, na terça-feira. Wozniacki ficou em segundo na chave, enquanto a australiana Samantha Stosur garantiu o primeiro lugar. As duas somam duas vitórias e uma derrota cada.

Schiavoni, campeã em Roland Garros neste ano, não tem mais chances de classificação. Na sexta-feira, ela encerrará sua participação em Doha diante de Dementieva, também eliminada, no último duelo do Grupo Marrom.

Antes de avançar na competição, Wozniacki levou um susto nesta quinta. Vindo de derrota na quarta, ela perdeu o primeiro set ao sofrer uma quebra de saque na única chance cedida à rival e quase se complicou. Mas o revés não abalou a dinamarquesa. Ela reagiu de forma fulminante e empatou a partida ao perder apenas um game no segundo set.

A número 1 do mundo manteve o ritmo na última parcial. Aproveitou as falhas da adversária, que cometeu 34 erros não forçados no jogo (contra 18 de Wozniacki), e faturou outras três quebras para virar o placar com novo 6/1.