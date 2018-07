Wozniacki vence Ivanovic e avança à semifinal em Dubai Em duelo de ex-líderes do ranking, a dinamarquesa Caroline Wozniacki levou a melhor sobre a sérvia Ana Ivanovic nesta quinta-feira e garantiu vaga na semifinal do Torneio de Dubai. Terceira cabeça de chave, Wozniacki venceu o confronto por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 7/5.